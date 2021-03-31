Курган, , 11:48 — REGNUM В Кургане подростка подозревают в стрельбе по автобусам. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области.

По версии следствия, 23 и 25 марта 2021 года 14-летний подросток, находясь в разных квартирах многоэтажных домов, из пневматического пистолета произвёл выстрелы в окна движущихся маршрутных автобусов «ПАЗ». В результате действий подростка были повреждены транспортные средства. Пассажир одного из автобусов травмирован осколком стекла, попавшим в глаз.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»).