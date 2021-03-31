Саратов, , 11:50 — REGNUM В Саратовской области вторые сутки подряд регистрируется шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего по состоянию на 31 марта жертвами инфекции числятся 815 человек.

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По данным облминздрав, накануне не смогли побороть заболевание трое мужчин и три женщины в возрасте от 61 до 75 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области за минувший день подтвердились 152 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на 31 марта общее число заболевших COVID-19 достигло 54 784 человека. Накануне заболели 154 человека. Выздоровели с начала пандемии 49 483 пациента, или 90,3%, за сутки — 158 человек.

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