Чита, , 11:48 — REGNUM Забайкалкрайстат известил о продолжающейся миграционной убыли населения в январе 2021 года.

Всего в регион за этот период прибыло 1455 человек, а выбыло — 1708 человек. За счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 253 человека (в январе 2020 года миграционная убыль составляла 448 человек). За счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 246 человек (в январе 2020 года — на 412 человек).

Наибольшее количество жителей края выбыли на постоянное место жительства в Бурятию — 14,3%, Краснодарский край — 8,8%, Красноярский край — 7,2%, Новосибирскую область — 6,3%, Тюменскую область — 5,1%, Московскую область — 5,0% и другие территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал факторы, которые влияют на отток населения из региона: потребность в работе с хорошей заработной платой и условия жизни.

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