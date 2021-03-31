Рига, , 11:47 — REGNUM С 1 апреля в Латвии начнутся выплаты пенсионерам страны единоразовых пособий в размере 200 евро. Об этом сообщил «МК-Латвия» со ссылкой на министра благосостояния Рамона Петравича и решение Государственного агентства социального страхования.

По словам министра, это долгожданная мера поддержки для той части населения, которая уже в течение года терпеливо соблюдает ограничения в связи с эпидемией коронавируса и месяцами ограничена во встречах с родственниками. Кроме того, у этих людей появились дополнительные траты на дезинфицирующие средства и маски.

Жители получат деньги вместе с ежемесячной пенсией или пособием. Пособие в размере 200 евро получат и работающие пенсионеры. Также пособие будет выплачено получателям пособий по уходу за ребенком с инвалидностью и пособий для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.

На выплату единовременного пособия в размере 200 евро пенсионерам и другим группам лиц из средств для непредвиденных случаев выделено 112,5 млн евро.