Стокгольм, , 11:51 — REGNUM Бойкот шведского гиганта по продаже одежды H&M в Китае требует тщательного подхода. Таким представляется коллективная позиция «Умеренных», «Центристов» и «Левых», с которыми пообщались журналисты. Однако в министерстве иностранных дел Швеции комментировать запрет H&M работать в Китае отказались. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

«Это является четким сигналом коммунистического режима о том, что он не потерпит критики и будет работать над тем, чтобы подавить международное мнение тем же образом, которым подавляется мнение внутри Китая», — заявила газете представитель «Центристов» по вопросам внешней политике Керстин Лундгрен.

«Мы определенно против решения Китая. Мы выступаем за соблюдение прав человека, и мы никогда спрячемся под кровать, а будем отстаивать то, что для нас имеет значение», — отметил в конце прошлой недели премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Однако, когда журналисты газеты SvD постарались получить комментарий от главы шведского МИД Анн Линде, то журналистов переадресовали к министру внешней торговли Анне Халльгрен, которая от интервью отказалась.