Обнинск, Калужская область, 31 марта, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В прокуратуре Калужской области утверждено обвинительное заключение в отношении 43-летнего уроженца Обнинска, который более пяти лет находился в розыске за совершение убийства. Об этом 31 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

Установлено, что в мае 2015 года в закусочной на проспекте Маркса в Обнинске между посетителями возник конфликт, для разрешения которого мужчины вышли на улицу. Вместе с ними из закусочной вышли еще шесть человек. В ходе конфликта обвиняемый произвел пять выстрелов из пистолета в находившихся рядом мужчин. От полученных ранений один потерпевший скончался, второй пострадал. После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в розыск. Местонахождение преступника было установлено в августе 2020 года в Москве, где он был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу.

За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.