Петрозаводск, , 11:53 — REGNUM В Республике Карелия продлили действие части антиковидных ограничений из-за того, что регион входит в десятку субъектов России с превышением среднесуточной заболеваемости COVID-19. Об этом 31 марта сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

По его словам, по рекомендации Роспотребназдора в Карелии сохраняются ограничения для лиц 65+ на посещение продовольственных магазинов. Совершать покупки в них они могут лишь в строго отведенное время — с 10:00 до 13:00 часов. Занятия в кружках и клубах для лиц старшего возраста проводятся дистанционно.

«Численность массовых мероприятий, кроме мероприятий на открытом воздухе, — не более 50 человек, — говорится в сообщении. — В магазинах площадью меньше 200 кв. м должно быть не более одного посетителя на 10 кв. м, в фудкортах ТЦ — не менее 4 кв. м на посетителя. Также сохраняется запрет на курение кальяна в ресторанах, барах и кафе».

Отметим, по данным регионального штаба, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 86 новых зараженных, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Выписаны по выздоровлению 156 жителей. Всего с начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 43 945 человек, из них 41 342 выздоровели, умерло 388 жителей, в том числе три летальных случая было зарегистрировано 30 марта.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7128,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3091,6 случая, по Северо-Западу — 5466,7», — отметили в региональном оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии за сутки выявили 87 новых носителей SARS-CoV-2