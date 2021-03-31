Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Студия IO Interactive выпустила бесплатный стартовый набор к игре Hitman 3. Об этом она сообщила 30 марта на своей twitter-странице.

Разработчики объявили, что Free Starter Pack добавляет в третью часть Hitman карту Дубая, доступ к которой геймеры могут получить до 5 апреля 2021 года. Кроме того, в игре появится первая миссия Hitman 2: Nightcall.

IO Interactive также сообщила, что игроки также получат постоянный доступ к ICA Facility (секретная тренировочная база, локация пролога Hitman), откуда смогут перенести разблокированный контент и опыт в основную игру.

https://twitter.com/IOInteractive/status/1376881901537947648

Напомним, релиз игры Hitman 3 состоялся 20 января 2021 года. Это финальная часть трилогии World of Assassination.

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