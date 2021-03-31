Москва, , 11:44 — REGNUM Платформа «Сферум» является дополнением к традиционному формату образования. Об этом в ходе пресс-конференции на тему представления российской цифровой образовательной платформы «Сферум» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Информационные технологии не отменяют традиционную систему образования и не заменяют учителя, а являются подмогой учителю. Решения, которые предлагаются, не отменяют учебников, тетрадей, выполнения домашних заданий и экзаменов, а являются дополнением к традиционной системе обучение», — сказал Кравцов.

По его словам, учитель, имея возможности информационных технологий, сам определяет, как их использовать.