Ставрополь, , 11:44 — REGNUM В Ставропольском крае обвинили в хищениях денежных средств из банкоматов членов преступной группы. В нее входили десять человек. Их задержали на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Краснодара, сообщила 31 марта официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В общей сложности преступники похитили 13 млн рублей. При этом для ограбления банкоматов они использовали вредоносные программы. Деятельность злоумышленников была пресечена в мае 2019 года.

В ходе следствия было установлено, что в структуру преступной группы входили три подразделения. Одно из которых получали доступ с помощью специальных программ к внутренней локальной сети банков и взломали систему защиты банкоматов.

После этого денежные средства похищались участниками двух других подразделений преступного сообщества. Грабители попались во время одного из нападений на банкомат. Суд вынес приговоры участникам банды на срок от шести до 16 лет лишения свободы.