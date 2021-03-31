Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Стокгольмский регион начал вакцинацию от COVID-19 жителей в возрасте 75−79 лет. Однако, когда прививку смогут сделать жители столицы других возрастов, по-прежнему неизвестно. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

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«Сейчас у нас чрезвычайно высокие темпы вакцинации», — заявил газете Магус Тюберг, отвечающий за распределение вакцин в лене Стокгольм.

Отмечается, что темпы иммунизации жителей Стокгольма возросли 24 марта, после того, как Агентство общественного здравоохранения Швеции вновь рекомендовала вакцинировать от COVID-19 препаратом AstraZeneca.

Для жителей 75−79 лет в Стокгольме заработали три новых пункта вакцинации.

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