Пермь, , 11:43 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 марта, выявили 118 случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель второй день держится на одном уровне, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 51 249 случаев заражения. Выздоровели 45 575 человек. На сегодняшний день в больницах лечение получают 733 пермяка, из них 43 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

От коронавирусной инфекции скончались 1956 человек. За последние сутки зарегистрировано восемь летальных исходов.

Стоит отметить, в Прикамье от COVID-19 вакцинировано 83 193 жителя, из них второй компонент получили 58 615 пермяков.

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