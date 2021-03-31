Москва, , 11:42 — REGNUM Российские деревни состоят из домов без надворных построек, что не даёт возможности заниматься хозяйственной деятельностью, сообщил 31 марта товарищ предводителя Российского крестьянского собрания Герман Стерлигов на пресс-конференции «Гибель сёл в России: Возможно ли возрождение?».

Герман Стерлигов и его сын Сергий рассказали, что облик деревни в ХХ веке сильно изменился. Вместо крупных хозяйств в деревнях появились «скворечники» — дома, не предполагающие надворных и хозяйственных построек.

При этом предполагалось, что работать нужно в колхозе, а проводить досуг по-городскому — на дискотеках, в домах культуры и так далее. Данное изменение разрушало прежний уклад жизни и в итоге привело к её вымиранию, считают Стерлиговы.

«Когда мы говорим о возрождении села, нам надо более точно говорить — о возрождении крестьянства», — сказал Серлигов-старший.