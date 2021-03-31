Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин от COVID-19 в Швеции, рассчитывает на то, что каждый житель в стране получит хотя бы одну дозу вакцины до конца июня текущего года. Однако государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл из Агентства общественного здравоохранения настроен скептически. Об этом он рассказал в эфире телеканала SVT Nyheter.

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Задержки с вакцинацией в Швеции были многосерийным фильмом в течение всего 2021 года, отмечают журналисты. Первоначальная цель правительства Швеции, согласно которой все взрослое население страны должны пройти вакцинацию до середины лета, не будет достигнута, о чем стало понятно за последние недели.

Однако на днях от Бергстрёма поступило сообщение о том, что все взрослые жители получат по крайней мере одну дозу вакцины до конца первой половины года.

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл сомневается, что это возможно.

«Думаю, достичь этого было бы сложным. Но это во многом зависит от того, как дела обстоят с различными поставками вакцины», — заявил Тегнелл в интервью SVT.