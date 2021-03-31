Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана ответило на статью в одном из российских СМИ о запрете изучения русского языка, сообщает 31 марта портал stopfake. kz, созданный министерством информации и общественного развития.

Министерство опровергло информацию о введении полного запрета на изучение русского языка в школах Казахстана с 2023 года. В ведомстве уточнили, что около 53,6% школ ведут обучение только на казахском языке, 16,6% — на русском, и 29,4% — на обоих языках.

«При этом планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что русский язык преподается с 1-го по 11-й класс, в том числе в школах, где обучение проходит на казахском языке.

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