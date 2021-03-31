Ижевск, , 11:42 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 25-летнего жителя Ижевска по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в ночь с 6 на 7 декабря 2020 года мужчина в своей квартире увидел галлюцинации и услышал голоса на почве алкогольного и наркотического опьянения, то есть находился в состоянии психоза. В ходе конфликта с 61-летней матерью он нанес женщине несколько ударов ножом в область головы и грудной клетки. Об полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Приговором суда мужчине назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года в полицию Мурманска обратился мужчина. Он заявил об исчезновении своей 61-летней матери, с которой проживал в одной квартире. «Следователями было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства, связанного с безвестным исчезновением женщины, и незамедлительном осмотре жилища женщины и ее сына. В ходе осмотра одной из комнат в диване обнаружены и изъяты 6 полиэтиленовых пакетов, в которых находились отчлененные части тела, за исключением головы и кистей», — сообщили в региональном СУ СКР.

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