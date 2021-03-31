Гусиноозёрск, Бурятия, , 11:41 — REGNUM Пользователи соцсетей рассказали о вопиющем случае в городе Гусиноозёрск в Бурятии. На стене подъезда многоквартирного дома появились надписи, сделанные кровью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На мой взгляд это уже идиотизм! Детям нет 18 лет, рисуют кровью свои имена на стенах подъезда (стены то к тому же далеко не чистые, инфекцию занесут, а родители их потом от всего лечат)», — написал пользователь на странице группы «Аноним Гусиноозёрск».

На опубликованных фотографиях видны надпись «Света и Таня», а также пятна крови на лестнице.

Большинство комментаторов осудили действия подростков, отмечая, что они «явно не в себе». Впрочем, один из комментаторов считает виноватыми медиа, компьютеры и телефоны, в которые играют дети в отсутствии родителей.