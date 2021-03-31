Москва, , 11:41 — REGNUM В 2021 году дефицит предложения на глобальном рынке нефти может составить 0,8 млн б/с в базовом сценарии. Новый прогноз дал технический комитет ОПЕК+.

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Для сравнения: в марте эксперты техкомитета ожидали, что размер дефицита составит 1,2 млн б/с. Как следует из доклада, подготовленного к заседанию министерского мониторингового комитета, оценка роста спроса понижена с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с.

Согласно первому, базовому сценарию, ОПЕК+ продолжает сокращать добычу нефти в соответствии с мартовским решением, пишет ТАСС со ссылкой на документ. Второй, альтернативный сценарий, допускает более медленное восстановление спроса — всего 4,1 млн б/с. А вместо дефицита на рынке образуется профицит предложения в размере 0,6 млн б/с.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам министерства энергетики США, в 2021 году мировой спрос на нефть составит 97,67 млн баррелей в сутки, а мировое предложение — 97,29 млн б/с. Таким образом, в 2021 году мир может столкнуться уже не с избытком, а с дефицитом нефти в размере 380 тыс. б/с.

В 2022 году, по оценкам американского минэнерго, дефицит предложения нефти может увеличиться до 400 тысячи б/с.

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