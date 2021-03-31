Курган, , 11:40 — REGNUM В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Тюленевского сельсовета, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что в июле 2017 года обвиняемый организовал фиктивное трудоустройство местного жителя на техническую должность в сельскую администрацию. До октября 2020 года он вносил ложные сведения в табеля учёта рабочего времени и платёжные ведомости. Таким образом были похищены свыше 500 тысяч рублей, положенных на оплату труда фиктивного работника.

Гражданин обвиняется по ч.3 ст.159, ч.1 ст.292 УК РФ («Мошенничество, совершенное должностным лицом в крупном размере, служебный подлог»). В скором времени дело по существу рассмотрит суд.