Москва, , 11:39 — REGNUM Компания «Ростелеком» выполняет все необходимые требования по безопасности участников цифровой образовательной платформы «Сферум». Об этом в ходе пресс-конференции на тему представления российской цифровой образовательной платформы «Сферум» заявил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.

«Мы выполняем все требования по безопасности. ЦОДы позволяют делать так, чтобы данные защищались», — сказал Кириенко.

По его словам, никаких проблем с точки зрения утечек персональных данных и их стороннего использования не будет.