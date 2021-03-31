Приштина, , 11:41 — REGNUM Координатор вакцинации из Национального института общественного здравоохранения Косово Эдита Горанци Хаджиу 30 марта сообщила журналистам, что уже в четверг, 1 апреля, вакцинация начнется в регионах Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Хаджиу заявила, что в процессе вакцинации населения участвуют 280 медицинских работников. Все они специально обучены для проведения вакцинации. На вопрос о том, почему вакцинация осуществляется медиками без перчаток, координатор ответила, что такой способ более удобен, при этом медики обрабатывают руки после каждого укола.

Хаджиу сообщила журналистам о планах провести вакцинацию 70% населения до конца года. При этом первыми вакцинацию должны будут пройти медицинские работники.

К утру 31 марта в распоряжение Косово поступило лишь 24 тысячи доз вакцины от COVID-19.

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