Владивосток, , 11:51 — REGNUM Во Владивостоке на острове Русский при попытке уйти от наряда ДПС водитель иномарки погиб, пишут в соцсетях.

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Трагическое ДТП произошло в районе посёлка Поспелова. Экипаж ДПС заметил на Русском мосту несущийся на большой скорости со стороны Владивостока автомобиль Toyota Crown. На требования инспекторов остановиться, водитель не реагировал.

Догоняя автомобиль, полицейские обнаружили его на краю пирса. Мужчина за рулём совершил манёвр и врезался в служебный автомобиль, после этого иномарка сдала назад и упала с пирса.

При этом водитель сумел выбраться из Toyota Crown, некоторое время он плыл, но вскоре потерял силы и утонул. Когда его достали из моря, врачи скорой помощи откачать его не смогли.

Личность мужчины устанавливается — документов при нём не оказалось.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 18 велосипедистов были сбиты автомобилем на шоссе во французском департаменте Луара.