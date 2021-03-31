Москва, , 11:38 — REGNUM Губернатор Челябинской области Алексей Текслер просит Совфед вернуть в Бюджетный кодекс РФ норму о ежегодной индексации средств, выделяемых на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

«Предлагаем внести в Бюджетный кодекс норму о ежегодной индексации величины дотаций на выравнивание. Эта норма раньше существовала. Прошу Совет Федерации поддержать нас в этом вопросе», — сказал Текслер.

Он также обратил внимание на решение, принятое в 2019 году, согласно которому уровень выравнивания бюджетной обеспеченности снизится со 100 до 90 процентов.

«Около десятка субъектов РФ скоро перестанут получать дотации на выравнивание, в целом они потеряют существенные деньги», — сказал он.

Губернатор попросил перенести решение до 2025 года — «пока закончится пандемия».

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