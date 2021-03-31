Чита, , 11:37 — REGNUM В Забайкальском крае за неделю с 22 по 29 марта 2021 года прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 4,8%, помидоры свежие — 4,7%, молоко питьевое цельное стерилизованное (2,5−3,2% жирности) — 4,3%. Такие данные 31 марта приводит территориальный орган государственной статистики.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Также цены увеличились на рыбу мороженную неразделанную — 1,5%, яблоки — 1,2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае индекс потребительских цен в феврале 2021 г. к декабрю 2020 г. составил 101,0%, к соответствующему месяцу предыдущего года — 105,9% (в феврале 2020 г. К декабрю 2019 г. — 101%, к соответствующему месяцу предыдущего года — 103,4%). Прирост цен на продукты питания за два месяца 2021 года составил 2,2%, на непродовольственные товары — 1,7%, на услуги — 0,3%.

Читайте также: В Забайкалье подорожало продовольствие