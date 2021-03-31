Таллин, , 11:37 — REGNUM С 5 апреля для приезжающих в Эстонию из Литвы, Латвии и Финляндии начнут действовать те же правила, что и для прибывающих из других европейских стран. Об этом сообщили в правительстве Эстонии, отметив, что теперь путешественники после пересечения границы Эстонии должны будут 10 дней находиться в изоляции.

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В отношении приезжих из Великобритании и Северной Ирландии также начнут действовать общие правила.

От самоизоляции и тестирования освобождены люди, которые в течение последних шести месяцев переболели COVID-19 или прошли полный курс вакцинации.

Это же требование действует и в отношении граждан или жителей Эстонии. По возвращению из других стран сократить десятидневную изоляцию можно с помощью тестирования. Для этого нужно сделать два теста на коронавирус, результаты которых будут негативными: первый — не более, чем за 72 часа до приезда в страну, и второй — не раньше, чем на шестой день после первого.