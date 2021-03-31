Москва, , 11:37 — REGNUM Причина роста уровня бедности в мире кроется отнюдь не в пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

«Да, в условия пандемического кризиса могут быть колебания разных макроэкономических показателей. В том числе и бедности. Может быть, после кризиса произойдет некоторый отскок, и уровень бедности чуть-чуть снизится, — сказал Комолов. — Но важно другое. Можно сколько угодно пенять на пандемию и объяснять ею все проблемы, но если взглянуть на долгосрочные тренды, то можно увидеть, что уже с 2014 года в мире уровень бедности растет. И под бедностью я в данном случае понимаю людей, которые находятся в состоянии перманентного голода. В мире растет количество голодающих. И как только рост мировой экономики прекратился, проблема голода снова остро встала перед мировым сообществом, и если в состоянии острого голода находятся порядка 800−850 млн человек, то просто недоедают и не получают здоровый рацион порядка 4 млрд человек».

Иными словами, как пояснил Комолов, половина населения планеты уже даже не может нормально поесть.

«Технические возможности для борьбы с голодом и бедностью уже давно есть. Производительные силы достаточно развиты для этого. Однако рыночные отношения не позволяют решить эту проблему», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что бедность в России точно не будет снижаться, а скорее всего, будет расти.