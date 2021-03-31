Москва, , 11:37 — REGNUM Квота на экспорт зерна в увязке с экспортными пошлинами уже даёт положительные результаты. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Введённая квота на экспорт зерна в увязке с экспортными пошлинами уже показали результат. На самом деле цены чуть-чуть снизились. При этом средства, полученные от пошлин, будут возвращены аграриям в виде субсидий на поддержку производства», — заявил Патрушев.

В настоящее время широкая поддержка оказывается и предприятиями мукомольной и хлебопекарной промышленности, указал министр.

«В текущем году на эти цены выделены 4,7 млрд рублей. Средства распределены между регионами и в настоящее время доводятся до конечных получателей», — указал он.

«В настоящее время цены на хлеб и муку стабилизировались», — подчеркнул Патрушев.