Москва, , 11:36 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер просит Совет Федерации сохранить действующий уровень выравнивания бюджетов до 2025 года. Об этом она заявил 31 марта на заседании верхней палаты парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Со следующего года планируется снизить уровень выравнивания бюджетной обеспеченности со 100% до 90%. Такое решение было принято в 2019 году, и около десяти субъектов РФ скоро перестанут получать дотации на выравнивание. В среднем они потеряют существенные деньги», — отметил Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 по 31 марта в Совфед проходили Дни Челябинской области.