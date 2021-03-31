Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Maxlider Motors представило новую версию полноразмерного пикапа Ford F-150 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте компании.

Называется новинка Midnite Edition. Основным новшеством у модели является шестидюймовый лифт-комплект подвески с комплектом койловеров Fox 2.5.

Покупатели смогут выбрать 20 — или 22-дюймовые колёсные диски с шинами BFGoodrich K02 либо KM3. Также тюнеры оснастили новую версию пикапа дополнительным светодиодным освещением. В передний бампер установлена светодиодная полоса, в радиаторной решётке также имеются два небольших светодиодных фонаря.

Кроме того, можно приобрести специальный «пакет», который добавит разнообразие в оформление кузова.

Мотор пикапа в ателье не меняли. Однако в будущем компания планирует предложить покупателям более мощные варианты модели с производительным воздухозаборником и новой выхлопной системой.

Данные о стоимости обновлённого автомобиля пока не сообщаются, но уже сейчас на него открыт приём заявок.

Ранее стало известно, что компания Ford в 2023 году выведет на авторынок электрический фургон Transit Custom и его гибридную модификацию. Электрический Transit Custom станет вторым по счету полностью электрифицированным фургоном Ford.

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