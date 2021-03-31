Рим, , 11:40 — REGNUM Российский посол в Италии Сергей Разов вызван в итальянское министерство иностранных дел после того, как в Риме был задержан сотрудник российского диппредставительства, подозреваемый в шпионаже. Об этом 31 марта сообщается в заявлении МИД Италии.

«Генеральный секретарь министерства Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два человека, которых подозревают в шпионаже в пользу России, были задержаны в Риме.