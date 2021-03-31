Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Редакция аллергическая реакция, сопровождающаяся сыпью и отторжением кожных покровов, была зарегистрирована у жителя американского штата Вирджиния после вакцинации его препаратом компании Johnson & Johnson. Об этом 30 марта сообщает New York Post.

Странные симптомы появились у 74-летнего Ричарда Террелла четыре дня после введения однократной вакцины.

«Я начал чувствовать небольшой дискомфорт в подмышечной впадине, а через несколько дней у меня начала появляться зудящая сыпь, а затем я начал опухать, и моя кожа стала красной», — рассказал Террелл, по словам которого через какое-то время сыпь распространилась на все тело.

«Все произошло так быстро. Моя кожа облезла», — продолжил он. — Было жжение, все кололо и зудело. Каждый раз, когда я сгибал руки или ноги, например, внутреннюю часть колена, было очень больно, когда кожа опухала и терлась о себя».

Он обратился в отделение неотложной помощи больницы, где врачи определили, что у него возникла неблагоприятная реакция на вакцину.

«Мы исключили все вирусные инфекции, мы исключили сам COVID-19, мы убедились, что его почки и печень в порядке, и, наконец, мы пришли к выводу, что причиной была вакцина, которую он получил», — отметил доктор Фну Нутан.

Она добавила, что подобный медицинский инцидент мог быть сопряжен с риском для жизни, если бы он остался без внимания.

«Кожа — самый большой орган в организме, и когда она воспаляется, как у него, вы можете потерять много жидкости и электролитов», — продолжила Нутан, подчеркнув, тем не менее, что такие реакции крайне редки.

«Если вы посмотрите на риск побочной реакции на вакцину, он действительно очень низкий», — добавила она.