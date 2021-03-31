Таллин, , 11:34 — REGNUM С декабря 2020 года и как минимум до 25 апреля нынешнего года в Эстонии продолжают действовать строгие ограничения во всех сферах деятельности. Правительство Эстонии напомнило согражданам, в чем они заключаются.

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Ограничения касаются сфер бизнеса, оказания услуг, здравоохранения, образования, спорта, молодежной работы и другого, путешествий и пересечения границы.

Заведения общепита могут продавать еду только навынос. Закрытыми должны оставаться все магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. Остальные товары можно продавать и выдавать лишь во дворе магазина. В открытых магазинах и помещениях предприятий обслуживания клиенты могут передвигаться с таким расчетом, чтобы заполняемость помещений не превышала 25 процентов.

На жителей Эстонии возложена обязанность носить маску или закрывать нос и рот в общественных помещениях, включая общественный транспорт и места обслуживания. Исключение составляют дети в возрасте до 12 лет или лица, которые не могут носить маску по состоянию здоровья или из-за особых потребностей.

Все учащиеся общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений находятся на дистанционном обучении.

Запрещены публичные мероприятия, закрытыми должны оставаться учреждения культуры и развлекательные заведения. В силе остаются ограничения, сделанные для публичных собраний и богослужений на открытом воздухе, а также экспозиций во дворах музеев.

Везде в общественном пространстве необходимо соблюдать правило 2+2, означающее, что вместе могут передвигаться не более чем два человека, которые должны держаться от других людей на расстоянии двух метров.

Люди, у которых диагностирован COVID-19, не должны покидать свое место жительства с момента постановки диагноза и до признания их полностью выздоровевшими. Лица, проживающие совместно с больным COVID-19 или имеющие близкие контакты с ним, должны оставаться на самоизоляции в течение 10 дней и могут в ограниченных пределах покидать место жительства только в том случае, если у них нет признаков заболевания.

По-прежнему должны быть закрыты для клиентов СПА, бассейны и водные центры.

В связи с распространением коронавируса рекомендуется воздержаться от международных поездок без крайней необходимости. Из-за пределов ЕС, Европейской экономической зоны или Шенгенской зоны в Эстонию, в том числе в туристических целях, могут въезжать только лица из стран с индексом распространения инфекции за последние 14 дней менее 150 человек на 100 000 жителей.