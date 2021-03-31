Самара, 31 марта 2021, 11:43 — REGNUM Мужчину осудили за жестокое обращение с животным в Самаре. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В суде установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый житель Самары находился в нетрезвом состоянии. Поссорившись со своей супругой в общежитии, он нанес котенку смертельные травмы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными.
Помимо этого, в декабре прошлого года, фигурант уголовного дела украл у своего знакомого два телефона, планшет и продукты питания на общую сумму свыше 13 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области от рук браконьеров погиб лось.