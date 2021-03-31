Самара, , 11:43 — REGNUM Мужчину осудили за жестокое обращение с животным в Самаре. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В суде установлено, что в декабре прошлого года обвиняемый житель Самары находился в нетрезвом состоянии. Поссорившись со своей супругой в общежитии, он нанес котенку смертельные травмы.

«Часть этих действий происходило в присутствии соседского малолетнего ребенка», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам жестокого обращения с животными.

Помимо этого, в декабре прошлого года, фигурант уголовного дела украл у своего знакомого два телефона, планшет и продукты питания на общую сумму свыше 13 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

«Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием к колонии-поселении», — сообщает пресс-служба ведомства.

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