Киев, , 11:39 — REGNUM Украину можно обсуждать без её участия, но принимать какие-то решения — нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 31 марта в комментарии информационному агентству «Украинские новости».

«Лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране. Так же, как лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня,… среди прочего вспомнили и ситуацию в Донбассе», — сказала она.

Мендель подчеркнула, что никакие решение, касающиеся Украины не должны приниматься без участия украинской стороны.

«Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях, и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут, и не будут приниматься» — заявила пресс-секретарь президента Украины.

Напомним, ранее лидеры России, Германии и Франции провели переговоры, в ходе которых затронули тему войны в Донбассе.

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