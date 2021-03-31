Киев, 31 марта 2021, 11:39 — REGNUM Украину можно обсуждать без её участия, но принимать какие-то решения — нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 31 марта в комментарии информационному агентству «Украинские новости».
Мендель подчеркнула, что никакие решение, касающиеся Украины не должны приниматься без участия украинской стороны.
Напомним, ранее лидеры России, Германии и Франции провели переговоры, в ходе которых затронули тему войны в Донбассе.
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