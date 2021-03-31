Стокгольм, , 12:14 — REGNUM Стокгольмская биржа вновь бьет рекорды по количеству выхода на рынок новых кампаний. Вопреки разрушительной пандемии коронавируса дела на бирже в Стокгольме идут неплохо. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

Эксперты, с которыми удалось поговорить журналистам издания, отмечают, что поводом экономической активности послужили повышенная готовность к рискам и низкие процентные ставки.

Колок на бирже Nasdaq Stockholm не перестает звонить, сигнализируя о выходе акций очередной компании на рынок. На Стокгольмской бирже давно зародилась традиция, согласно которой представитель компании, у которой состоялось IPO, символически звонит в колокол.

«Сегодня мы звонили в него два раза», — заявил 26 марта Адам Костюаль, отвечающий за отображение котировок компаний в Nasdaq Nordic Exchanges.

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