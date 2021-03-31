Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM За минувшие сутки в Петербурге выявили 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на четыре случая меньше, чем сутками ранее, но больше, чем было в предшествующие дни, когда суточная цифра опускалась до 697 случаев. Власти города не исключают вероятности третьей волны эпидемии.

Бригада скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Снижение второй волны эпидемии замедлилось. Эпидемический процесс близок к плато. Ежедневно регистрируется относительно высокое число новых случаев заболевания», — заявили в Межведомственном координационном совете по борьбе с распространением COVID-19 в Петербурге.

Смертность от ковида в Петербурге остаётся достаточно высокой — зафиксировано 37 случаев за 30 марта, сообщили в федеральном оперштабе в среду, 31 марта.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвержден 394 631 случай заражения. От COVID-19 скончались 12 270 человек. Выздоровели 347 480 человек, в том числе выписаны за сутки 978 человек.

«Учитывая неблагополучную эпидемическую ситуацию в странах Европы, появление новых штаммов вируса, а также весенний сезон, способствующий распространению воздушно-капельных инфекций, вероятность третьей волны эпидемии не исключается», — заявляют специалисты Межведомственного городского совета.

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