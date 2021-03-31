Санкт-Петербург, 31 марта, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге выявили 715 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это на четыре случая меньше, чем сутками ранее, но больше, чем было в предшествующие дни, когда суточная цифра опускалась до 697 случаев. Власти города не исключают вероятности третьей волны эпидемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

«Снижение второй волны эпидемии замедлилось. Эпидемический процесс близок к плато. Ежедневно регистрируется относительно высокое число новых случаев заболевания», — заявили в Межведомственном координационном совете по борьбе с распространением COVID-19 в Петербурге.

Смертность от ковида в Петербурге остаётся достаточно высокой — зафиксировано 37 случаев за 30 марта, сообщили в федеральном оперштабе в среду, 31 марта.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвержден 394 631 случай заражения. От COVID-19 скончались 12 270 человек. Выздоровели 347 480 человек, в том числе выписаны за сутки 978 человек.

«Учитывая неблагополучную эпидемическую ситуацию в странах Европы, появление новых штаммов вируса, а также весенний сезон, способствующий распространению воздушно-капельных инфекций, вероятность третьей волны эпидемии не исключается», — заявляют специалисты Межведомственного городского совета.