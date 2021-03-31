Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Запрет на экспорт вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca за пределы ЕС может привести к эскалации торговой войны, что, в свою очередь, ослабит борьбу с пандемией коронавируса во всем мире. Таковым является мнение министра внешней торговли Швеции Анны Халльберг, которым она поделилась в интервью телеканалу SVT.

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Запрет ЕС на экспорт вакцины AstraZeneca может привести к небольшому увеличению поставок вакцин в Швецию. Однако, по словам министра Халльберг, негативные последствия значительно перевешивают увеличение объемов.

«В конечном итоге это угрожает всей Швеции, ЕС и борьбе мира с пандемией. Свободный поток товаров абсолютно необходим для производства вакцин», — заявила министр в эфире SVT.

«Разве неправильно вводить запрет на экспорт, когда AstraZeneca не выполняет условия контракта?» — поинтересовался журналист.

«Конечно, не следует ставить ЕС в невыгодное положение по сравнению с другими странами, но эскалация торговой войны из-за вакцин, на мой взгляд, была бы очень неудачной», — ответила Халльгрен.

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