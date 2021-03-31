Москва, 31 марта, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Всемирный банк преувеличивает успехи правительства России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал данные Всемирного банка, согласно которым быстрое восстановление российской экономики будет обеспечено за счет того, что правительство активно сокращало долговую нагрузку, смягчало зависимость РФ от цен на ресурсы и помогало экономике.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Всемирный банк преувеличивает успехи российского правительства. Вся эта макроэкономическая стабильность не стоит выеденного яйца, потому что не позволяет нашей экономике развиваться, — сказал Комолов. — Да, она сберегает систему от каких-то острых колебаний конъюнктуры, но при этом лишает развития. Потому что низкий долг означает недофинансированную социальную политику. Низкая инфляция оборачивается недоступным кредитом для производств».

В итоге, как пояснил Комолов, Россия автоматически лишается источников для долгосрочного развития.

«И макроэкономическая политика направлена на то, чтобы стабилизировать положение правящего класса, защитить его капиталы от внешнего давления со стороны мирового кризиса. Но вопрос о развитии промышленности и науки не ставится правящим классом. В этом выражается его макроэкономическая политика», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов объяснил, будет ли в РФ снижаться уровень бедности.