Стокгольм, , 22:52 — REGNUM Экспорт вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca в страны ЕС за пределы объединения в настоящее время прекращен. В свою очередь Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции, считает, что риск, связанный с запретом Брюсселя на экспорт вакцины, заключается в том такие меры не ограничатся только препаратом AstraZeneca. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT.

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«Если вы начнете устанавливать препятствия наподобие этих, то так можно далеко зайти», — отметил Бергстрём.

Поскольку запрет на экспорт распространяется на компанию AstraZeneca, которая не выполнила условия контракта, Бергстрём видит риск ответных мер со стороны других стран:

«Если так пойдет и дальше и экспорт других вакцин будет тоже ограничен, то у нас точно будут проблемы», — предупредил чиновник.

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