Вашингтон, , 12:05 — REGNUM 2 апреля представители министерств обороны Южной Кореи, США и Японии примут участие в ежегодных трехсторонних переговорах по вопросам безопасности. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

По её словам, с американской стороны в переговорах примет участие советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, с японской — генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамиура, с южнокорейской стороны — начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хун.

Известно, что встреча пройдёт в Военно-морской академии США в Аннаполисе штат Мэриленд.

Отмечается, что стороны проведут консультации по широкому кругу региональных вопросов и внешнеполитических приоритетов, включая поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове, борьбу с пандемией коронавируса и борьбу с изменением климата.