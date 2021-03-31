31 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Пока мировые поставки всё еще в значительной степени ограничены, в интересах всех и каждого, чтобы безопасные и эффективные препараты поступали в как можно большее количество рук, независимо от того, кто их поставляет. В этом смысле лидеры США и ЕС должны поддержать усилия Китая и России, которые — независимо от их намерений — служат также для помощи Западу.

Александр Белов, , 12:49 — REGNUM США и ЕС, выступая против распространения китайских и российских вакцин от коронавируса, вредят собственным интересам, поскольку своими усилиями, пусть и небескорыстными, Москва и Пекин способствуют победе над новым коронавирусом, пишет Ясмин Серхан в статье, вышедшей 30 марта в The Atlantic.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока страны Запада спорили о том, кто должен первым получить доступ к мировым поставкам вакцин от коронавируса, Китай и Россия были заняты тем, чтобы раздавать свои. Их шаги по распределению миллионов доз — бесплатно или за очень небольшие деньги — среди стран с низким и средним уровнем доходов были встречены скептицизмом со стороны лидеров США и ЕС, многие из которых были обеспокоены не только мотивами Москвы и Пекина, но и безопасностью препаратов.

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По их словам, ни Китай, ни Россия не предоставили прозрачных данных об эффективности своих препаратов. Более того, сами вакцины стали своеобразным инструментом мягкой силы для укрепления положения этих стран на международной арене. В более фундаментальном плане Китай и Россия с помощью своих препаратов укрепляют свое присутствие в тех частях мира, где они стремятся к большему влиянию, в рамках «вакцинной войны за влияние».

Вакцинация от коронавируса в США (сс) U.S. Secretary of Defense

Всё это, несомненно, «правда». Но если идет война, то очевидно, что США и ЕС в ней особо не участвуют, отдавая приоритет своим внутренним потребностям. Из-за этой внутренней направленности в сочетании с вакцинным национализмом, который привел к тому, что богатые страны захватили потоки доступных препаратов, появился дефицит вакцин, который со слишком большой охотой восполнили Пекин и Москва. Хотя лидерам США и ЕС это может не понравиться, они, по сути, сетуют на проблему, которую сами же создали. И как бы парадоксально это ни звучало, но своим нынешним курсом они подрывают собственные интересы: на самом же деле российская и китайская дипломатия вакцин играет на руку Западу.

До начала пандемии, уверена Серхан, ни Китай, ни Россия не были особенно известны производством вакцин, однако, когда начал распространяться COVID-19, и тот, и другая почуяли возможность. Для Китая это был шанс изменить нарратив, чтобы о стране вспоминали не как об источнике пандемии, а как о стране, которая нашла решение, положившее конец распространению вируса.

Между тем Россия увидела возможность продемонстрировать свой научный и технологический потенциал. По данным лондонской научно-аналитической компании Airfinity, которая отслеживает мировое производство вакцин, по состоянию на 26 марта Китай произвел более 225 млн доз, почти половина из которых была отправлена за границу. На долю России приходится 14 млн доз, 31% из которых был экспортирован в другие страны.

В свою очередь, США произвели чуть менее четверти всех вакцин в мире, и едва ли какая-либо их часть вышла за пределы страны. Так, из 164 млн доз, произведенных в стране, Вашингтон согласился расстаться только с 4 млн доз своего запаса AstraZeneca, которые администрация Джо Байдена обязалась передать своим соседям в Канаде и Мексике. По другую сторону Атлантики Великобритания и Европейский союз также в значительной степени занимались тем, что удовлетворяли свои внутренние потребности.

Джо Байден Gage Skidmore

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США и их европейские партнеры внесли миллиарды долларов в международную инициативу, направленную на справедливое распределение вакцин по всему миру. Однако она гарантирует предоставление странам-участницам доз, достаточных только для охвата 20% их населения, что недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

Именно здесь на помощь приходят Китай и Россия. Эта парочка поставила вакцины в 49 и 22 страны соответственно в Азии, Африке и Латинской Америке. Бразилия, которая снова стала глобальным очагом пандемии, заключила сделки по обеспечению десятков миллионов доз российских и китайских вакцин. Венесуэла делает ставку исключительно на российские и китайские препараты. На Ближнем Востоке даже стратегические партнеры США, такие как Египет, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты, обращались к ним за поставками.

Для многих из этих стран принятие вакцин — это не столько политическое решение, сколько решение проблем общественного здравоохранения. Президент Чехии Милош Земан, который давно стремился к более тесным связям с Пекином и Москвой, был активным сторонником использования их препаратов — решение, которое, по его словам, связано не столько с его собственной внешней политикой, сколько с положением дел в стране, в которой наблюдается самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 на душу населения.

«Во время войны — а нынешнюю ситуацию иначе не назовешь, хотя и сражаемся мы с невидимым врагом — нужно сделать всё возможное, чтобы ее остановить», — прокомментировал Земан изданию положение дел.

«Честно говоря, я не думаю, что завоз вакцин означает потерю независимости или какие-либо подобные последствия. Ради бога, это деловая сделка», — добавил он.

Россия и Китай не единственные страны, ведущие вакцинную дипломатию. Индия и, в меньшей степени, Израиль стремились экспортировать дозы в отдельные страны в качестве средства создания стратегической доброй воли и продвижения своих дипломатических интересов. Основное различие, конечно же, заключается в том, что Индия и Израиль не являются противниками Запада и не используют вакцины, не одобренные западными учреждениями здравоохранения.

Запад выиграет от дипломатии вакцин Индии и Израиля так же, как и от Китая и России: распространение безопасных и эффективных вакцин, независимо от того, где они были произведены, жизненно важно для прекращения этого глобального кризиса. Преодолевая разрыв в доступности, Индия и Израиль, так же как Китай и Россия, вносят свой вклад в достижение этой цели.

Вакцинация от коронавируса вакциной «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Это не означает, что стратегии Китая и России безупречны. Лидеры США и ЕС неоднократно выражали справедливые критические замечания по поводу их стремления распространить свои вакцины, включая их агрессивную тактику продаж, отсутствие прозрачности и их попытки подорвать доверие к другим вакцинам. Но западные страны не предложили альтернативы. США и Великобритания, которые показали отличные результаты в развертывании вакцины, взяли на себя обязательство делиться своими избыточными дозами только после того, как их потребности будут удовлетворены.

Хотя президент Франции Эммануэль Макрон и призвал ЕС поделиться своими дозами со странами, которые в них нуждаются, сам блок страдает нехваткой вакцин, с которой нужно бороться. Из-за этой кризисной ситуации ряд стран — членов ЕС, включая Венгрию и Словакию, оказался вынужденным обратиться к Китаю и России за вакцинами, несмотря на то, что эти препараты пока не прошли проверку регулирующих органов ЕС. По мере того как ЕС переживает третью волну COVID-19, пойти на такие же шаги думает руководство Германии и Италии.

Не альтруизм лежит в основе вакцинальной дипломатии КНР и РФ, однако о ком это можно сказать? Если российские и китайские вакцины безопасны и эффективны — по данным медицинского журнала The Lancet, российский «Спутник V» показал эффективность в 91%, тогда как китайская вакцина Sinopharm, которая пользуется поддержкой государства, заявляет об эффективности на 79%, хотя Пекин пока не предоставил полные данные своих испытаний, — ведь лучше прививать людей этими препаратами, чем не прививать ничем, не так ли?

Серхан задала эти вопросы бывшему послу США в России Майклу Макфолу. По его словам, опасения по поводу того, что Москва и Пекин усилят свое влияние в странах, принявших у себя эти вакцины, преувеличены.

«Мы сильно преувеличиваем выгоду от попыток сыграть в геополитику во время гуманитарных кризисов», — подчеркнул Макфол, добавивший, что «бесполезно говорить, что Китай или Россия используют свои вакцины для подрыва наших интересов, если вам нечего предложить взамен».

Майкл Макфол U.S. Consulate Vladivostok

Западные страны всё же могли бы пойти на то, чтобы начать проводить собственную вакцинную дипломатию. На виртуальном саммите, который состоялся в марте, лидеры США, Австралии, Индии и Японии договорились о сотрудничестве в деле производства 1 млрд доз вакцины Johnson & Johnson к концу 2022 года в явной попытке противодействовать китайской кампании по продвижению своей вакцины в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако страны, отчаянно нуждающиеся в вакцинах, вряд ли смогут ждать так долго, и это вовсе не обязательно в интересах мира. Хорошо известно, что пандемия не прекратится, если с ней не будут бороться повсюду, а добиться этого можно только посредством массовой вакцинации.

Пока мировые поставки всё еще в значительной степени ограничены, в интересах всех и каждого, чтобы безопасные и эффективные препараты поступали в как можно большее количество рук, независимо от того, кто их поставляет. В этом смысле лидеры США и ЕС должны поддержать усилия Китая и России, которые — независимо от их намерений — служат также для помощи Западу.

«Чем больше людей будет вакцинировано, тем лучше для здоровья американского народа», — отметил Макфол.

«Всё, действительно, так просто», — добавил дипломат.