Москва, , 11:17 — REGNUM Бедность в России точно не будет снижаться, а скорее всего, будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 марта заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка, согласно которому в России в 2021 году уровень бедности понизится, но продолжит превышать допандемические значения еще до 2022 года.

«Россия по структуре своей экономики относится к странам периферии, и в силу того, что мировая экономика растет медленными темпами, это всё скажется и на состоянии российской хозяйственной системы, — пояснил Комолов. — То есть у нас темпы роста тоже будут низкими, поскольку наш рост зависит от потребления наших товаров за рубежом».

Однако, как подчеркнул экономист, у российских властей уже сейчас есть возможность решить проблему бедности.

«Для этого надо более грамотно распределять ресурсы, которые есть в нашей стране, — сказал Комолов. — Речь идет о борьбе с социальным неравенством, неравномерным распределением национального дохода. И даже в условиях негативной экономической конъюнктуры эту проблему можно было бы решить. Но в силу периферийного характера российской экономики правящий класс — компрадорская буржуазия — не заинтересован в развитии национальной экономики, в расширении внутреннего рынка».

И поэтому, как полагает Комолов, Россия будет испытывать проблему роста бедности и ухудшения уровня жизни трудящихся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доклад Всемирного банка гласит, что в России по итогам 2021 года ожидается снижение уровня бедности, однако он будет превышать показатели, которые были до пандемии, вплоть до 2022 года.

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