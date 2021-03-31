Тверь, 31 марта, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Кимрская фабрика им. Горького, расположенная в Тверской области, поставит в Чехию 50 тысяч респираторов модели «СПИРО-113», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе правительства Тверской области. В январе 2021 года на фабрике было запущен цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли более 86,6 тыс. изделий в сутки. Благодаря открытию нового цеха создано 90 новых рабочих мест.

Пресс-служба правительства Тверской области Производство на Кимрской фабрике им. Горького

«Запуск новой линейки продукции на новом, современном оборудовании — это наш вклад в развитие отрасли, а также дополнительные рабочие места. Выпуск средств индивидуальной защиты актуален не только в период пандемии коронавируса. Наша продукция востребована в самых разных производственных процессах. Это атомная промышленность, строительство и другие отрасли, где есть необходимость в защите специалистов, работающих в особых условиях», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2021 году Кимрская фабрика имени Горького уже отправила в Германию 300 тыс. респираторов. Заказ на поставку продукции в Чехию получен при содействии Торгового представительства России в Чехии. Маски поставляются ведущему чешскому импортёру, производителю и дистрибьютору средств индивидуальной защиты — компании Canis Safety a.s., клиентами которой являются чешские, польские и словакские компании.

Фабрика имени Горького основана в 1925 года. Во время Великой Отечественной войны здесь выпускали продукцию для фронта. С 1959 года начали изготавливать средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с радиоактивными веществами. Сегодня Кимрская фабрика является ведущим специализированным предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами. Также здесь производят медицинские костюмы, пластиковую обувь, обувные чехлы.