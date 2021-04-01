1 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Арсен Шаяхметов, , 08:08 — REGNUM 29 марта Элла Памфилова была переизбрана председателем Центральной избирательной комиссии России на ближайшие пять лет. Для Памфиловой это будет уже второй срок руководства главным ведомством, отвечающим за выборы в стране. Но не менее важной представляется новация, согласно которой ЦИК может получить право отзывать рекомендованных им членов региональных избирательных комиссий, в том числе и председателей. Эксперты полагают, что мы стоим на пороге кардинального изменения всей системы проведения выборов в России.

Элла Памфилова Иван Шилов © ИА REGNUM

Вертикаль власти добралась до избиркомов

Новая система означает усиление роли ЦИК России в политической жизни регионов. Не секрет, что Элла Памфилова периодически вступала в конфликты как с представителями губернаторского корпуса, так и с отдельными руководителями избиркомов на местах. Последний резонансный случай связан с председателем избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктором Миненко, который ушёл со своего поста только после третьего требования ЦИК России. Ранее неудовлетворительной признавалась работа избирательных комиссий Московской и Новгородской областей. Причём в последнем случае местный председатель тоже не собирался уходить несмотря на требования российского ЦИКа.

Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский уверен, что речь идет об усилении контроля ЦИКа за выборами в регионах.

Дмитрий Еловский Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM «С одной стороны, есть постоянная проблема, когда жалобы на результаты выборов сыпятся на ЦИК, а тот не может сделать никаких кадровых выводов в отношении членов региональных избиркомов или их руководителей. Особенно если руководителя поддерживает глава региона. В итоге либо в ЦИК дело оканчивается ничем, либо — уголовными делами. Оба варианта несут репутационный ущерб для всей системы избиркомов, и ЦИК как ее верхушка получает больше всего ущерба. Видимо, Памфилова устала постоянно выслушивать жалобы на отдельные региональные избиркомы и теперь получает возможность «зачищать» тех членов избиркомов, которые получают слишком много нареканий».

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов считает, что новелла является составной частью системы сдержек и противовесов, которая активно применяется федеральным центром и которая является одним из ключевых принципов деятельности органов публичной власти.

«Поправка органично вписывается в эту систему. С одной стороны, здесь нет особого усиления Центризбиркома, потому что в любом случае председатели региональных избиркомов избираются по предложению ЦИК. На мой взгляд, логично, что если ЦИК обладает такими полномочиями, то он также должен иметь и право их отзыва, — конечно, при наличии законных оснований. С другой стороны, это шаг к тому, чтобы региональные избиркомы стали более независимы от губернаторов. В настоящее время региональные избиркомы находятся под сильным политическим влиянием региональных властей, и, очевидно, Памфилова настроена на то, чтобы это влияние ослабить. А поскольку свято место пусто не бывает, полномочия губернаторов в этой части забирает Центризбирком. Но это не игра в перетягивание канатов со стороны Памфиловой, а скорее заполнение образовавшегося вакуума.

Олег Иванов На самом деле я даже надеюсь, что в будущем ЦИК предпримет какие-то более смелые шаги в этом направлении. В избирательной структуре должна быть своя единая вертикаль, хоть она и не входит ни в одну из трех ветвей власти (законодательную, исполнительную или судебную). Кстати, во многих странах мира на конституционном уровне выделена отдельная ветвь власти — избирательная, что подчеркивает независимость и самостоятельность избирательных комиссий в этих странах от всех других ветвей власти. Таким образом, снижение влияния органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на региональные избирательные комиссии — пусть и небольшой, но уверенный шаг вперед в направлении реализации демократических принципов».

Губернаторы теряют контроль над выборами?

Симптоматично, что изменения происходят на фоне начинающейся кампании по выборам депутатов Государственной думы. Эксперты отмечают, что федеральному центру важно, чтобы в список кандидатов были включены фигуры, лоббируемые Москвой, что не всегда устраивает региональных руководителей.

Политолог Николай Евдокимов отмечает стремление центра «командировать» в регионы своих кандидатов, которые чаще всего губернаторам ни к чему.

«Подсчёт голосов — это лишь одна из функций избирательных комиссий, но не менее важным является регистрация и допуск кандидатов на выборы. Уже сегодня мы замечаем стремление центра «командировать» в регионы своих кандидатов, которые затем должны быть избраны в Госдуму, но дело в том, что главам регионов такие «командированные» совершенно ни к чему. Им нужно, чтобы депутаты-лоббисты, а от человека, который не связан с регионом, не знает и часто не понимает его, требовать это бессмысленно.

Николай Евдокимов Выборы © ИА REGNUM При этом я далек от мысли, что губернаторы полностью лишатся возможности контролировать выборы. У сильных глав регионов уже выстроена собственная вертикаль в системе электорального управления. Например, в Татарстане или Башкирии такая модель создавалась годами, и сегодня она полностью контролируется нынешними руководителями этих субъектов. Я с трудом представляю, чтобы ЦИК указывал главам этих регионов, что и как им делать на своих территориях».

Политолог Максим Жаров также полагает, что изменения не приведут к потере главами регионов возможностей по «управлению выборами».

«Речь ведь идет о праве ЦИК отзывать членов регионального избиркома, назначенных в состав комиссии по губернаторской квоте. Однако есть еще и квота законодательных собраний, где возможности глав регионов по манипулированию составом регионального избиркома сохраняются. В этой квоте выбор кандидатур в избирком региона зависит не только от главы региона (как правило, контролирующего местное отделение «Единой России»), но и от федерального руководства политических партий. С ними Центризбиркому договориться значительно сложнее, чем с губернаторами, многие из которых сейчас лишены какой бы то ни было субъектности.

Максим Жаров Фактическая польза данных поправок в законодательство для ЦИК только репутационная — больше не будет так, что Элла Памфилова многократно и публично отправляет главу избиркома Санкт-Петербурга в отставку за «неправильное» проведение выборов в регионе, а он всё не уходит и не уходит со своего поста.

Дмитрий Еловский считает, что складывающаяся ситуация может потенциально вести к возникновению конфликтов между ЦИК России и отдельными губернаторами:

«Получается, что вместе с полномочиями ЦИК получает и дополнительную ответственность. Теперь сложно будет сказать: региональные избиркомы нам не подчинены, мы за это не отвечаем. Отныне общественность и участники выборного процесса будут еще больше апеллировать к руководству ЦИКа. А попытки излишне размахивать шашкой приведут к растущему недовольству региональных элит и губернаторов. Руководству Центризбиркома придется пройти по лезвию ножа в этой ситуации».

Таким образом, уже в ходе приближающейся избирательной кампании мы сможем наглядно убедиться в том, привело ли наделение ЦИК РФ дополнительными полномочиями к повышению прозрачности избирательного процесса, или же речь идёт об очередном перераспределении контролирующих функций внутри системы, что имеет очень отдалённое отношение к интересам рядового избирателя.