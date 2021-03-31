Ижевск, , 11:15 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 марта прививку от коронавируса сделали 44 067 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Второй компонент препарата получили 32 154 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За выходные дни были впервые вакцинированы 714 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 631 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в республике провели 967 283 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 1785 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2274 исследования.

.

Читайте также: Жители Удмуртии сдали больше 967 тыс. тестов на коронавирус