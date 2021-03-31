Ялта, Крым, , 11:14 — REGNUM В Ялте в результате пожара в жилом доме вечером 30 марта без жилья остались 11 человек. Об этом сообщила в соцсети глава администрации города Янина Павленко.

«По ночному пожару на Нижне-Слободской. Без крова осталось 11 человек, из них двое детей 1,5 и 4 года. Слава Богу, без человеческих жертв!!! Люди ночь провели у соседей», — написала Павленко.

«Конечно, страшное стечение обстоятельств… В одной из квартир проживала семья, которая вчера похоронила своего сына — в расцвете сил попал в ДТП…» — сообщила глава администрации.

Она пояснила, что три семьи, всего девять человек, будут переведены временно в спортивно-оздоровительный комплекс «Смена», ещё двое жителей от заселения отказались. Ситуацией будет заниматься комиссия по ЧС, сотрудники администрации занимаются сбором информации о том, какая помощь необходима.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение о возгорании двухэтажного частного жилого дома поступило в 20:07. На момент прибытия пожарных горел сам дом и прилегающие постройки, была угроза распространения огня на соседние домовладения. В 21:20 огонь локализовали на площади 150 кв. м, в 22:55 — полностью ликвидировали пожар. Причину возгорания установят эксперты.