Токио, , 11:15 — REGNUM Японская компания Lexus представит кроссовер Lexus NX нового поколения на автомобильной выставке в Шанхае 19 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что Lexus NX будет выполнен в новом дизайне марки. Так, радиаторная решетка получит новый рисунок. В задней части модели светодиодные фонари будут соединены полосой, которая будет проходить чуть ниже заднего стекла.

Внутри новинки появится большой экран информационно-развлекательной системы и виртуальная приборная панель.

Новый Lexus NX построен на модульной «тележке» TNGA-K. Такая платформа лежит в основе Camry, RAV4 и Highlander.

Ожидается, что автопроизводитель представит гибридную версию кроссовера. Силовая установка такой версии будет состоять из бензинового двигателя на 2,5 л и двух электрифицированных моторов. Кроме того, модель получит 3,5-литровый шестицилиндровый мотор от Toyota Camry.

Ранее был представлен электрический концепт-кар Lexus LF-Z Electrified.

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