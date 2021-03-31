Кемерово, , 11:12 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанут две жительницы Новосибирска 15 и 16 лет, а также 16-летний подросток из Яшкинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, их обвиняют в краже по предварительному сговору.

По данным следствия, в ноябре 2019 года две девочки гостили у бабушки одной из них в Яшкинском районе. Поехав как-то на такси в гости к знакомому, они нашли в салоне и забрали кошелек с деньгами и банковской картой. Воспользовавшись добычей в магазине, они позвонили приятелю, сообщив, что у них есть также пин-код от карты. Тот предложил снять все деньги через банкомат.

Тем временем хозяйка карты увидела сообщения о списании денег и заблокировала её, после чего обратилась в полицию. В это же время кошелёк с картами в отделение полиции принесла местная жительница, рассказав, что его передали ей подростки. Было возбуждено уголовное дело.

Во время следствия обвиняемый попытался избежать ответственности, заставив одну из девочек изменить показания. Встретившись с ней в ноябре 2020 года он схватил её за шею и стал угрожать избиением.

«Девочка знала, что ранее он уже не раз попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, и, чтобы обезопасить себя перед встречей, включила на телефоне диктофон. После того как он отпустил потерпевшую, она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

В результате на подростка возбудили также дело о принуждении к даче ложных показаний. При этом обвиняемые свою вину не признали, хотя одна из девочек вернула потерпевшей 2,5 тыс. рублей. Всего ущерб женщины составил 5 тыс. рублей.