Омск, , 11:11 — REGNUM По состоянию на 31 марта в Омской области прививку от COVID-19 сделали 72 804 человека, в том числе 2729 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Оба компонента вакцины за сутки получили 732 омича, за весь период — 46 028.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 43 776 носителей коронавируса, выздоровели 35 867 человек, скончались 1325 ковид-пациентов.

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